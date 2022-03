De gemeenteraad wordt weer gekozen, maar waar gáát die eigenlijk nog over?

Bij Suzan bliept en borrelt het volop: haar boek helpt kinderen bij aanleren creatief denken

EINDHOVEN - Laat het borrelen in je hoofd, verken verschillende mogelijkheden. Wie al vroeg creatief leert denken, kan daar later in het leven profijt van hebben. Het is de boodschap van Suzan van Delft uit Eindhoven in haar boek ‘Hoe Creatiever, Hoe Liever’.

7 maart