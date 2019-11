‘De huisarts die een patiënt weigert, dat gaan we vaker meemaken’

Enkele huisartsen in Son en Breugel nemen sinds donderdag geen nieuwe patiënten meer aan die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar die kort op de budgetten. Mag dat wel, onderscheid maken in mensen op basis van hun verzekeringspolis? Ja dat mag, zegt hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben, en het gaat in de toekomst vaker gebeuren. Het is volgens Hubben een logisch gevolg van de keuze voor een systeem waarbij je zorgverzekeraars zorg laat inkopen. ,,Dan kom je soms in de situatie dat een zorgaanbieder het voor een bepaald tarief niet wil leveren.”