De kroon op het struikelstenenproject laat nog even op zich wachten, monument keer op keer uitgesteld

Het zijn blijvende herinneringen aan 274 Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden gehaald, naar concentratiekampen getransporteerd en vermoord. Goudkleurige struikelstenen in het trottoir op meer dan honderd plekken in de stad, herinneren ons daar tot op de dag van vandaag aan. Gijsje van Bakel ontwierp een monument dat het sluitstuk van dit bijzondere project zou kunnen zijn. De realisatie hiervan verloopt echter allerminst soepel.

Het was Bert Jans die in 2009 het initiatief nam voor de eerste Eindhovense struikelstenen op de Grote Beek. Hij bleef daarna betrokken bij de monumentjes in de rest van de stad. Jans inspireerde Van Bakel om na te denken over een kunstwerk dat de afsluiting van het struikelstenenproject markeert.

Brede steun

Want het project struikelstenen kon rekenen op brede steun, aldus Jans: ,,Ruimhartig brachten onze stadsgenoten tussen 2006 en 2010 het geld bij elkaar waarmee de struikelstenen geplaatst konden worden. Toenmalig burgemeester Rob van Gijzel droeg ook direct bij.

Quote Eigenlijk weet je dan al dat het te mooi is om waar te zijn Bert Jans

Vier jaar geleden benaderden Van Bakel en Jans de gemeente en kregen contact met een ambtenaar. Ze presenteerden een plan om een tekst uit de Talmoed (een belangrijk boek binnen het jodendom) in het handschrift van Van Bakel op een muur te plaatsen. Vergezeld van een levensgroot potlood op een goed zichtbare plek.

Te mooi om waar te zijn

De ambtenaar die het plan bestudeerde was volgens Jans enthousiast maar ging al snel met pensioen. Zijn opvolger was nog enthousiaster en garandeerde dat de realisatie van het monument bij hem in goede handen was. ,,Maar dan weet je eigenlijk al dat het te mooi is om waar te zijn.”

Omdat het van gemeentezijde stil bleef, probeerde Jans het bij de GGzE. ,,Toen ik in de krant las dat daar de directie naar huis was gestuurd, zag ik onze kansen verdampen. Het interim bestuur zei uiteindelijk nee.”

Hufterproof

Van Bakel: ,,We hebben het plan voor een herdenkingsmonument tot in detail uitgewerkt. Een van de gedroomde plekken ligt in de Schrijversbuurt. In plaats van een tekst op een muur zou een bestaand rond trottoir rondom een perk met bomen in de Potgieterstraat dienst kunnen doen als locatie. De tekst in letters van staal op de trottoirband rondom het perk en een levensgroot hufterproof potlood erbij, zo is het idee.”

Volgens de gemeente bleken plaatsing en financiering eerder inderdaad niet haalbaar. Er wordt er nu alsnog contact gezocht met Van Bakel om in gesprek te gaan over een oplossing.