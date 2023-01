De liefde van de zusters voor de medemens in en om de Hoogstraat

EINDHOVEN - Bijna 140 jaar geleden trokken de Zusters van Liefde uit Schijndel naar de Hoogstraat in Eindhoven. Ze zorgden er voor onderwijs en ouderenzorg, maar ook voor opvang van vluchtelingen en protesteerden tegen kernwapens. Nu is er een boek over verschenen.

In de jaren 70 van de vorige eeuw stond zuster Veronique, algemeen overste van de congregatie, voor een uitdaging. Het aantal nonnen in het klooster naast de Lambertuskerk aan de Hoogstraat in Eindhoven nam af. Veel ruimte stond leeg, nadat voor onderwijs en ouderenzorg elders meer eigentijds onderdak was gevonden.

Ook werd de boodschap van de pauselijke encycliek Pacem in Terris en het Tweede Vaticaans Concilie steeds beter verstaan. Die hield in dat de kerk toe was aan modernisering en meer maatschappelijk actief wilde worden.

In het boek Verbind de verschillen beschrijft Ans van der Staak de geschiedenis van het klooster. Vanaf het verzoek 140 jaar geleden van de Lambertusparochie aan bisschop Godschalk om nonnen naar Eindhoven te sturen om zieken en bejaarden te verzorgen en ook meisjes onderwijs te geven. Tot aan de terugkeer van de laatste zusters naar hun basis in Schijndel en de voortzetting van ideële organisaties zoals de Hoogstraatgemeenschap, de Omslag en, als parel, Vluchtelingen in de Knel.

Mannen uit Bangladesh

In de jaren 80 zagen de zusters een advertentie van Vluchtelingenwerk. Dat was op zoek naar een verblijfplaats voor twee vluchtelingen die op een verblijfsvergunning wachtten. De mannen uit Bangladesh en het toenmalige Zaïre waren de eersten van velen die er een warm welkom zouden krijgen. Vier zusters verhuisden van Schijndel naar de Hoogstraat. Naast Veronique van Woerkum waren dat Bets Verbakel, Theofrida Kolkman en Alberta te Wierik.

Hun bezieling leidde al snel tot een groep bevlogen vrijwilligers en gaandeweg ook professionals zoals juristen, die de vluchtelingen behalve onderdak ook hulp boden bij het (opnieuw) aanvragen van een verblijfsvergunning en het werken aan een toekomstperspectief. Als er een aanvraag werd afgewezen, werd de betrokken man of vrouw geacht terug naar eigen land te gaan. Maar velen van hen hadden geen paspoort of waren in eigen land niet welkom.

De zusters bleven hen trouw. ,,De eerste jaren stond er regelmatig politie bij het klooster aan de deur”, weet Van der Staak. ‘Wat denk je hiermee op te lossen’, was dan de reactie van de zusters. Een rustig gesprek haalde dan meestal de kou wel uit de lucht. Maar zeker één keer is een van de zusters zó lang op het politiebureau gebleven totdat de vluchteling met haar mee terug mocht.”

Het was ook de tijd van protesten tegen kernwapens. De priester en vredesactivist Kees Koning woonde bij de buren: leefgemeenschap Emmaus, waar ook Veronique actief werd. Met hem togen de zusters naar militaire vliegbases waar kruisraketten opgeslagen zouden liggen. ,,Wij waren burgerlijk ongehoorzaam”, zei zuster Bets in een terugblik.

In de illegaliteit

,,Door de jaren heen was er nogal eens een aanscherping van het beleid. Vluchtelingen van wie de asielaanvraag was afgewezen werden uitgezet of zochten een heenkomen in de illegaliteit”, vertelt Van der Staak thuis in Oirschot. Officieel heetten ze ‘ongedocumenteerden’, maar de term ‘illegalen’ werd vaker gebruikt. ,,Dat was kwetsend”, zegt de auteur. ,,Een mens is nooit illegaal, hoogstens zijn verblijf hier.”

In 2018 zijn de inmiddels hoogbejaarde zusters teruggegaan naar Schijndel. Sindsdien is Vluchtelingen in de Knel actief gebleven. Van der Staak was er jaren actief als vrijwilliger. Nadat ze naar Oirschot is verhuisd, vond ze tijd om het boek Verbind de verschillen te schrijven. Het idee daarvoor ontstond toen ze bij een interne bijeenkomst kerngroeplid Lenie Scholten de zusters hoorde interviewen. ,,Ik was zó geraakt, dat ik wilde dat hun verhaal breder bekend zou worden.”

