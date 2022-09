De Oekraïense Piaf en Michael Jackson uit de Bennekel staan op het podium van het B&B Festival

Het gratis buurtfeest is op zaterdag 10 september van 12.00 tot 23.00 uur op het grasveld van de Beethovenlaan. ,,De bedoeling van het feest is om mensen met elkaar in contact te brengen. Er is veel eenzaamheid achter de voordeur, vooral bij de oudere mensen. Om elkaar te leren kennen hebben we het spel ‘Leer uw buurt kennen’ in elkaar gezet. We zien veel leuke contacten ontstaan en het is vooral heel gemoedelijk”, vindt Verspaget.