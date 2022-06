De Parade in Eindhoven: van Nederhop tot horrortheater

Engel & Paul zijn om 19.15u vrijdag 17 juni een van de openers van het Parade-programma in Eindhoven. Paul de Munnik maakte naam met nederpopduo Acda & De Munnik, rapper Steven Engel maakt Nederlandstalige hiphop. Begin juni leverden de twee hun debuutalbum ‘ Ooit ’ af. In de Parade-voorstelling doet ook de Eindhovense DJ Native mee.

Oud-Veldhovenaar Jasper Stokman is een van de spelers van Idiotorisch Gestoord , dat ‘totalitair theater’ maakt. In de voorstelling Viva Catastrofia! spreekt een fictieve dictator zijn volk toe.

Wim Sonneveld

Het Wim Sonneveld-Complex is een nieuwe muzikale voorstelling van Tarik Moree en Tim Olivier Somer (alias T&T and The Sunfields) over het leven en de werken van Wim Sonneveld.