De pastoor vierde zijn jubileum maar wie deed de afwas in de Altijddurende Bijstandkerk in Eindhoven?

EINDHOVEN - De foto is gemaakt tijdens het 50-jarig jubileum van de pastoor of priester van de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Eindhoven. Ergens in juni 1961.

Wie kent de dames op de foto die de afwas mochten doen? Of wie weet meer te vertellen over de jubilaris van toen? En is dit niet de kerk die later werd omgebouwd tot kinderspeelparadijs? Alle verhalen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Modeshow in zaal Cintha in Eindhoven. © Frans van Mierlo

Charmant lopen en elegant poseren voor de fotograaf, handigheden die de dames nog wel eens van pas kwamen in de rest van hun leven. De vaardigheden werden hen bijgebracht op de School voor Gratie en Stijl in zaal Cintha in Eindhoven, zo vertelt lezer Willemijn Mulder (72) uit Eindhoven.

Sprintje op de catwalk

Op de foto van vorige week lopen mannequins een modeshow in dezelfde zaal. Volgens Mulder was dat het slotstuk van de opleiding. ,,We mochten bij modehuis Witteveen kleding uitzoeken waarmee we vervolgens over de catwalk liepen. De presentatrice van de avond vertelde dan door de microfoon wat we aan hadden. Ik kan me herinneren dat ik zo snel door de zaal liep dat ik allang verdwenen was voor de mevrouw uitgesproken was. Ik vond het spannend. Zeker omdat mijn vriendje, tegenwoordig mijn man, ook in de zaal zat.”

De lessen over gratie en stijl werden volgens Mulder gegeven door model Cecile van der Lelie. ,,Ik mocht van mijn ouders niet op dansles. Dat vonden ze maar niks met al die mannen daar. Tijdens de lessen op de School voor Gratie en Stijl leerde je als meisje om jezelf goed te presenteren. Dus een goede houding, recht zitten en jezelf goed verzorgen. Ik was destijds een verlegen meisje, dus heb er best wat aan gehad qua zelfvertrouwen.”

Volendams kostuum of rieten rokje

Mede dankzij lerares Cecile van der Lelie dus. Over dat model is in de kranten van die tijd nog wel het een en ander te vinden. Zo deed ze in 1968 mee aan de Miss Holland-verkiezing waar ze derde werd. Genoeg om als kandidaat te worden uitgezonden aan de Miss International-verkiezing in Tokio.

Ook in het verre Japan werd Van der Lelie derde. Haar kansen op de overwinning waren eigenlijk al verkeken bij de ronde waar deelneemsters de klederdracht van hun land moesten tonen. In de krant van destijds klaagt het model over haar warme Volendamse kostuum. Compleet met klompen in het toch al snikhete Tokio. Nee dan Miss Hawaï. Die bofte maar met een rieten rokje en bikini.

De mode was kort

Van Tokio terug naar zaal Cintha. Want ook Mia Herps liep er in de jaren 60 een keer mee bij een modeshow. ,,Wij zaten op de Mater Amabilisopleiding, een soort vormingsonderwijs voor fabrieksmeisjes. De mode was mini en zwarte capes zonder mouwen en Ronnie Tober trad die avond op als artiest. Ik heb er leuke herinneringen aan.’’

