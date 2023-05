De puzzel voor opvang van asielzoekers, die krijgt Zuidoost-Brabant maar niet gelegd; ‘Niet in mijn achtertuin’

Van Duiven zet de teller op vijftien bij Jong PSV: ‘Ik ben hem dankbaar voor de kansen’

In aanloop naar de finale van het toernooi om de Premier League International Cup onderstreepte PSV-spits Jason van Duiven vrijdag zijn grote vorm. Hij besloot zijn eerste jaar in de Keuken Kampioen Divisie met zijn vijftiende goal, in de stadsderby tegen FC Eindhoven. Een prima prestatie van de net 18-jarige spits, die zelf de nuchterheid zelve blijft.