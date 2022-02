De schaduwkant van de bevrijding: 1500 ‘foute’ Nijmegenaren werden opgesloten in een Reuselse fabriek

Overleeft het traditione­le carnaval in de dorpen de pandemie? ‘Corona is als een stresstest’

Het traditionele carnaval - met clubs, prinsen, Raden van Elf, pronkzittingen en optochten - had het al moeilijk, in ieder geval in de dorpen. Wat is de invloed van twee coronajaren? Overleeft het volksfeest met zijn rituelen?

11:02