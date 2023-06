De SRV-man achterna: Selwyn (37) uit Leende komt met zijn mobiele badkamerwinkel aan huis

Ooit het ‘Cuba van West-Europa’: nu zijn de sigarenfa­brie­ken in de Kempen disco, sport­school of dierenzie­ken­huis

Gekscherend werd de regio wel eens het ‘Cuba van West-Europa’ genoemd. Niet gek, want in de Brabantse Kempen maakten duizenden arbeiders in de vorige eeuw een hoeveelheid van vele miljarden sigaren. De roemrijke sigarenproductie in de Kempen is door de sluiting van de laatste twee sigarenfabrieken in Eersel en Duizel in 2021 ten einde gekomen. Maar heel wat sierlijke fabrieken staan nog overeind.