De Stalvrienden eindelijk baas in eigen hal

Al ruim zeventien jaar biedt oprichtster Marieke Hendrikx met haar team vijf dagen per week mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking de mogelijkheid om paard te rijden. Stichting De Stalvrienden onderscheidt zich door zich uitsluitend te richten op mensen met een beperking.

Hendrikx: ,,We hebben ook veel te bieden aan mensen met een chronische ziekte, zoals mensen met een spierziekte. Door paard te rijden blijft hun spierkracht langer behouden.”

Behoorlijke groei

Tijdens de coronajaren maakte de stichting een behoorlijke groei door naar een kleine honderd ruiters. Die komen uit de regio Eindhoven en de Kempen.

Vanaf de start in 2005 vormde rijhal De Schietberg aan de Turfweg de thuisbasis. Door toenemende drukte in de rijbak kon deze gaandeweg niet meer alle uren exclusief gebruikt worden door De Stalvrienden. ,,We zagen een stukje rust verdwijnen en konden een prikkelarme en veilige omgeving voor onze ruiters niet meer waarborgen. Daarom gingen we op zoek naar een eigen plekje waar we baas in eigen hal zouden zijn. Een eigen plek geeft nieuwe kansen en mogelijkheden.’’

Ondanks een jarenlange zoektocht hield Hendrikx het vertrouwen dat er vroeg of laat een locatie op haar pad zou komen die voor De Stalvrienden bestemd is.

Quote Er staan weinig hippische accommoda­ties te koop, dus ik heb de stoute schoenen aangetrok­ken Marieke Hendrikx, De Stalvrienden

Die kans diende zich in de zomer van vorig jaar aan toen ze een tip kreeg over een locatie aan de Volmolenweg. ,,Er staan weinig hippische accommodaties te koop, dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en stapte eropaf. De eigenaar vond ons werk erg mooi. We kregen de gunfactor van hem en de kans tot 1 januari om de overname rond te krijgen. De Rabobank en dierencrematorium Natura Nova in Wintelre zijn blij dat ze me konden helpen bij het realiseren van deze plek. Op 30 december was de overdracht en op 2 januari hebben we onze negen paarden verhuisd.’’

Wennen

De eerste week was nodig om achterstallig onderhoud weg te werken. Hendrikx: ,,Ik heb genoten van de saamhorigheid onder onze 25 vrijwilligers. Samen hebben we er de schouders ondergezet. Ondertussen konden de paarden wennen aan de nieuwe locatie.’’

Nieuw is dat de stichting gaat starten met dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Daarvoor wordt het woonhuis ingezet. De cliënten gaan onder meer de lunch bereiden en buitenwerkzaamheden verrichten.

Quote Dat gaat een paddock paradise worden waarbij de paarden zoveel als mogelijk op een natuurlij­ke manier gehouden worden Marieke Hendrikx

,,Volgende week krijg ik zes sollicitanten met een zorgachtergrond. De eerste cliënten hebben zich al aangemeld. Het streven is om op 1 april te starten met maximaal zes cliënten per dagdeel. Net als bij het paardrijden, maximaal vier ruiters per les, vinden we kleinschaligheid belangrijk.’’

En de nieuwe locatie biedt meer mogelijkheden. Zo is er ook ruimte voor een kleinschalige pensionstalling. ,,Dat gaat een paddock paradise worden waarbij de paarden zoveel als mogelijk op een natuurlijke manier gehouden worden. Zo staan ze zo min mogelijk in de stal. In een 3 hectare groot weiland creëren we verschillende ondergronden en verschillende voerplekken. Paarden zijn braver als je ze in een meer natuurlijke omgeving houdt’’, weet Hendrikx.