De Stelling: autorijden wordt stukken duurder, belachelijk!

Restau­rants in Eindhoven met foie gras op de kaart krijgen bezoek van demonstran­ten

EINDHOVEN - Bij restaurants in Eindhoven wordt zaterdag gedemonstreerd omdat ze foie gras op de menukaart hebben staan. Actiegroep Active for Justice is tegen het voeren onder dwang van ganzen en eenden om vervolgens te eindigen als luxe hap op een bord. Een aantal restaurants in Eindhoven biedt deze ganzenleverpaté nog aan.