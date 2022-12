De titel is binnen: Eindhovense breakdancegroep The Ruggeds wint WK Breaking in Japan

The Ruggeds wonnen prijzen voor ‘beste showcase’ en de battles. De Eindhovenaren gooien al langer hoge ogen in de danswereld. Zo dansten de leden in een videoclip van Justin Bieber, werden ze in 2012 derde bij Holland’s Got Talent, stonden ze in de finale van NBC’s World Of Dance en staan ze nog tot het eind van het jaar in de Nederlandse theaters met de voorstelling Decypher.