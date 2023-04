De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

Nieuwe eigenaar Jan heeft grootse plannen met Achelse Kluis: ‘Aanvragen voor trouwfees­ten stromen nu al binnen’

HAMONT-ACHEL - De Geelse ondernemer Jan Tormans was op zoek naar een brouwerij. Die vond hij in Achel, maar daarbij kreeg hij een compleet klooster in de schoot geworpen. De kleurrijke Kempenaar heeft grootse plannen met de Sint-Benedictusabdij, zoals de Achelse Kluis officieel heet.