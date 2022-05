De Wiele wordt ‘groene’ en ‘duurzame’ wijk in Eindhoven; deze week is bouw van 144 woningen gestart

Marathon Eindhoven mikt met titelspon­sor ASML op groei: ‘Liever 5000 extra deelnemers dan een wereldre­cord’

EINDHOVEN - De marathon van Eindhoven mikt de komende jaren vooral op een flinke groei van het aantal deelnemers. Iedereen moet kunnen meedoen is het motto dat in nieuwe contracten met ASML en de gemeente is afgesproken. ,,We hoeven niet de snelste Keniaan te hebben”, zegt wethouder Stijn Steenbakkers (Sport). ,,We hebben liever vijfduizend extra deelnemers dan een wereldrecord", aldus marathondirecteur Remco Barbier.

18 mei