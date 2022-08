De zomerse aanbeveling van acteur en kunstenaar Luk Sponselee: ‘Je hóeft niet naar het buitenland’

„Ik heb een expositie die in drie plaatsen te zien is, waarin ik verschillende aspecten van mijn werk laat zien. Afgelopen juni nog in Eindhoven. De meest complete is dit najaar in het Limburgse Roggel. Het is een pilot voor de Corridor, een netwerk van plekken dat ik aan het opzetten ben. Kunstenaars kunnen die aandoen tijdens een residency. Zelf heb ik daarvoor een pand in Clinge, een voormalige buurtsuper. De Corridor moet een verbinding vormen tussen Vlissingen en Düsseldorf. Het idee is dat kunstenaars even weg zijn uit hun eigen omgeving en van buitenaf naar hun werk kijken.”

Meestervervalser Geert Jan Jansen

„Ik werk ook bij theatergezelschap Berlin uit Antwerpen. In True Copy, een voorstelling over meestervervalser Geert Jan Jansen, die begin volgend jaar in het Natlab te zien is, ben ik de assistent van de hoofdpersoon. Ik reis met het gezelschap door heel Europa. Als het zo uitkomt neem ik vrouw en zoon mee. Zo zijn we in Zwitserland geweest. Ik ga met Berlin nog naar Dresden. Op de terugweg bezoek ik de Documenta in Kassel. Maar als ik vakantie heb, passen we op het huis van vrienden in Zaandam. Dit jaar voor de vierde keer. Het begint een traditie te worden.”

Volledig scherm Luk Sponselee © Luk Sponselee

Boottochtje

„De tuin komt uit op een kanaal. Onze zoon is een echte waterrat. ’s Ochtends vroeg stapt hij al in een kano om een stukje te gaan peddelen. Een motivatie om in Nederland op vakantie te gaan is dat Barbara als Australische het land niet zo goed kent. Zaandam is ideaal. Van daaruit kun je alle kanten op. Naar de polders, naar zee, maar ook naar Amsterdam-Noord. Het is interessant om dat stadsdeel te bezoeken, omdat het zo dynamisch is. Je ziet er veel verschillende architectuur door elkaar. Wat we daar zien, levert inspiratie voor onze eigen woning. Die plek ontwikkelt zich heel snel. Als je er met grotere tussenpozen komt, zoals wij, kun je de veranderingen goed volgen.”

„We maken uitstapjes, zoals een boottochtje over de Zaan naar Wormerveer. Dat is een trip langs vijf eeuwen Nederlandse geschiedenis. Dat doen we overdag. Eigenlijk zouden we ’s avonds een rondje moeten lopen, maar daar komt het niet van. In het huis is een immens beeldscherm, met aansluiting op allerlei streamingdiensten. We liggen de hele avond te zappen. Je hoeft niet per se naar het buitenland te gaan. Het fijne is dat je thuis bent, maar toch uit je alledaagse omgeving. Thuis gaat het werk altijd door. In Zaandam doe ik even helemaal niets. Even genieten van kleine dingen.”

Hoe brengen cultuurmakers het liefst de zomer door? Deze week: Luk Sponselee, kunstenaar en organisator. Deel 4 van zomerserie ‘De Aanbeveling van...’