Deel Actief Zorg failliet ‘maar huishoudelijke hulp blijft overeind’; regiogemeenten reageren verrast

Sugarhill Gang met Master Gee viert gouden jubileum hiphop met optreden in Cacaofa­briek

HELMOND – Het bekende Amerikaanse hiphoptrio The Sugarhill Gang komt in september exclusief naar Helmond voor een optreden tijdens Urban Matterz. Origineel bandlid Master Gee schuift tevens aan bij een barbecue met collega’s en vertelt over de branche.