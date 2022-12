Defensietoestel maakt opnieuw voorzorgslanding op Vliegbasis Eindhoven door motorstoring

Tim vertelt minister over tragische dood van ex in ‘horrorhuis’ Tilburg: ‘Als Eindhoven zorgklach­ten bekend had gemaakt, zat Samantha daar niet’

EINDHOVEN - Eindhovenaar Tim is uitgenodigd om minister Helder te vertellen over het tragische einde van zijn ex in het ‘horrorhuis’ van Acuut in Tilburg. ,,Samantha en haar dochtertje waren daar nooit heen gestuurd, als Eindhoven de klachten over Acuut bekend had gemaakt.”

9:00