Dela krijgt weer tik op de vingers: hogere boete als niet naar franchisenemers Yarden wordt doorverwezen

Negen Eindhoven­se terrorisme­ver­dach­ten voor de rechter: geluids­frag­men­ten tonen lacherige sfeer aan

EINDHOVEN - ,,Een AR15 kun je gewoon printen, die gaan we in de bosjes testen.” In de rechtszaak tegen negen Eindhovense terrorismeverdachten, werden donderdag delen van afgeluisterde onderlinge gesprekken afgespeeld.

24 november