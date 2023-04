Depay, Robben en Afellay? Xavi Simons is uitgegroeid tot de meest bepalende tiener bij PSV sinds Ronaldo

EQM Zwemmer Ben Schwietert gedijt in rustige Sloveense omgeving: ‘Heb er de ontspan­ning teruggevon­den’

Ben Schwietert (26) blies zijn zwemcarrière in Slovenië nieuw leven in. Dat juist hij het avontuur aanging, klinkt niet langer vreemd als je hoort dat hij leerde zwemmen in China.