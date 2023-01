Dertig uur op de trampoline in Veldhoven: een wereldrecord, ‘maar eens maar nooit weer’

Voormalig PSV'er Pereiro wil in Uruguay weer furore maken met zijn linkerbeen, Arias traint in de Verenigde Staten

Voormalig PSV'er Gastón Pereiro gaat weer spelen in Uruguay, bij Nacional. Dat maakte de club zaterdagavond laat bekend. Pereiro (27) werd twee keer landskampioen met PSV, waar hij in veel grote wedstrijden naam maakte. Met zijn linkerbeen kon hij veel liefhebbers van het spel in vervoering brengen.

