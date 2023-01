Deze Oost-Brabantse ijshockeyers spelen in de VS: ‘In de NHL komen is net als de Premier League: verschrikkelijk moeilijk’

Derde verdachte opgepakt voor aanslag met zware bom op huis van agent in Best

BEST - Een man (30) uit Eindhoven is de derde verdachte die is gearresteerd vanwege de aanslag op de woning van een politieagent in Best. Vorige week werden al een 24-jarige Bestenaar en een 42-jarige man uit Waalre opgepakt in de zaak.

16 januari