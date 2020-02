Deze spook-Volvo is een pareltje voor Alain uit Ophemert: 'Slechts 149.000 kilometer op de klok’

Personeels­te­kort in horeca tijdens carnaval: ‘De druk zit er wel op’

11:32 EINDHOVEN - Het personeelstekort in de horeca was nog nooit zo hoog als nu. Veel horeca-ondernemers moeten dan ook alles uit de kast halen om tijdens de carnaval genoeg mensen achter de bar te krijgen. ,,Het is elk jaar een heel gezoek en gepuzzel.”