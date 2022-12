Diamanten paar Nico en Wil Warmerdam zeven jaar geleden naar Valkenswaard verhuisd : ‘Het zuiden bevalt uitstekend’

De verhuizing naar het zuiden verliep gladjes. ,,Het was onze eigen keuze. Op de toekomst gericht. En we vonden hier snel een geschikt appartement”, verklaart Wil Warmerdam(83). Sinds enkele jaren wonen ze in het appartementencomplex Den Haagacker. Vanwege lichamelijke beperkingen verblijft echtgenoot Nico(86) voortaan in het aangrenzende zorgcentrum De Bogen. Wil: ,,Als het kan, elke middag samen een kopje koffie met een praatje over het wel en wee van de dag.”

Timmerman

Nico Warmerdam werkte zijn hele werkzaam leven als timmerman. Wil was verkoopster bij de C&A in Leiden. ,,Daar hebben we elkaar in de lift leren kennen.” Toen de kinderen wat groter waren, werkte ze parttime als hulp in de huishouding.

Haar hobby’s waren handbal, zwemmen en borduren. In huis hangen nog diverse borduur-kunstwerkjes. ,,En ook nog bij familie en kennissen.” Nico is altijd een fervent voetballiefhebber geweest. ,,En vooral ook Feijenoord-supporter.” Samen met de kinderen trok het echtpaar vanuit Leiden bij aantrekkelijk weer op de zondagen naar het strand in Katwijk. ,,Wij op een terrasje en de kinderen in het zand op het strand.”

Den Haagacker bevalt prima. De familie en veel fijne mensen in de directe omgeving. Wil roemt in het wooncomplex de tuinkamer. ,,Een fijne ontmoetingsplek. Met wekelijks sjoelen en een spelletjesmiddag. Met kerst nog een heerlijke lunch. En volgende week vieren wij daar ook ons zestigjarig huwelijk. Met zestig gasten.”

Volledig scherm Diamanten paar Warmerdam toen.

Naam: Nico en Wil Warmerdam-Roelandse Trouwdatum: 3 januari 1953 Kinderen: Twee kinderen, drie kleinkinderen, twee achterkleinkinderen Plaats: Valkenswaard