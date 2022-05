Dichte A67 en problemen op A2, A58 en A270 zorgden voor verkeersinfarct rondom Eindhoven

Eindhoven­se garage vol wiet voor coffeeshop Indian Dylan moet jaar dicht

EINDHOVEN - Een garage aan de Muzenlaan in Eindhoven is woensdag voor een jaar gesloten. De politie vond bij een controle in februari een ‘zeer grote hoeveelheid’ softdrugs, bedoeld voor coffeeshop Indian Dylan. Dat meldt de gemeente.

5 mei