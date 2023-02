Dick Advocaat geeft de complimenten aan Adil Ramzi en ziet brood in deze talenten van PSV

indebuurt.nl Johan nam de bekendste frietzaak van Eindhoven over: 'De standaard ligt heel hoog'

Sinds 5 januari 2022 runnen Johan en Jolanda van den Broek Friture Martin Zwerts aan de Boschdijk, samen met hun kinderen Cas en Femke. Daarvoor was de frietzaak ruim zeventig jaar lang in handen van de familie Zwerts. Totdat frietbakker Martin Zwerts eind 2021 met pensioen ging en het stokje aan hen doorgaf. Hij overleed in juli 2022.