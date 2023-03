Dief gaat er na proefrit vandoor met elektrische fiets van bijna vierduizend euro in Helmond

Misstanden en woekerprij­zen bij taxiver­voer in Eindhoven: ‘Drie man sleurden mijn klant uit de taxi’

EINDHOVEN - Kasteleins op het Stratumseind in Eindhoven klagen steen en been over de kwaliteit van het taxivervoer. Stappers worden volgens hen vaak geconfronteerd met bizarre ritprijzen, intimidaties en zelfs geweld.