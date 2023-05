Dier van de week: opa Beli zoekt een baasje

PSV is ervan overtuigd dat ‘lek’ niet in spelers­groep zit: ‘Misschien vanuit entourages’

De situatie bij PSV van de afgelopen dagen roept nog altijd veel vragen op. Duidelijk is dat de inmiddels vertrokken trainer Ruud van Nistelrooij bij de assistenten en spelers niet meer het volste vertrouwen genoot. Dat gebrek aan draagvlak heeft hij gevoeld en mede daardoor is hij opgestapt. Wel is PSV teleurgesteld over de timing van Van Nistelrooij, omdat het vertrouwen bestond dat doorgaan nog mogelijk was.