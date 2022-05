Dierenambulance: ‘Niet meteen bellen, maar bij twijfel rukken we altijd uit’

Het is nog wat vroeg in het seizoen, maar de tijd van jonggeborenen is toch al aardig op stoom, zo weten ze maar al te goed bij de meldkamer van de Dierenambulance. Nu al krijgen ze zo'n 60 tot 90 telefoontjes per dag, eenderde gaat over jonge vogels. ,,Dat loopt de komende weken verder op tot zo'n 150 meldingen per dag waarvan meer dan de helft over jonge vogels gaat”, weet assistent-beheerder Pascale Attema van de meldkamer en dierenambulance. ,,Eenderde leidt tot een rit, maar toch rijden we dan in deze drukke tijd al snel een paar keer per dag voor niks en blijken de vogels gewoone ‘nestvliegers’ te zijn.”