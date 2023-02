Dierverzorgers zijn gedumpte rijsttafels en frikadellen beu: voerverbod bij twee Helmondse parken

Voormalig PSV- en Ajax-spe­ler Mohamed Ihattaren aangehou­den in Amsterdam, na tijdelijk verlof van Juventus

Voormalig PSV- en Ajax-speler Mohamed Ihattaren is aangehouden in Amsterdam, meldt de NOS. De zondag 21 jaar geworden profvoetballer zou wegens een conflict in de relationele sfeer zijn opgepakt en zit nog altijd vast.