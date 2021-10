Digitale aanval op VDL: deel personeel naar huis omdat aantal bedrijven plat ligt

EINDHOVEN - VDL Groep is geraakt door een cyberaanval. ,,Diverse bedrijven kunnen momenteel niet of slechts gedeeltelijk produceren”, meldt een woordvoerder van de Eindhovense industriële bedrijvengroep donderdag.

Het bedrijf zegt de gevolgen van de aanval te onderzoeken. Onder de vlag van VDL vallen 105 bedrijven, onder meer autofabriek Nedcar in Born zou zijn getroffen. Een deel van de productie bij de autobouwer zou stilliggen. Ook een deel van het personeel zou daar inmiddels naar huis zijn gegaan.

Stilliggen

Ook de hightech-machinefabriek ETG op diversie locaties in Eindhoven zou stilliggen. Bij VDL Bus in Valkenswaard liggen systemen plat maar gaat de productie naar verluidt door. Ook de vestiging in het Belgische Roeselare, waar elektrische bussen worden gebouwd, is getroffen maar wordt doorgebouwd.

Volgens de woordvoerder van VDL is het nog te vroeg om te zeggen welke bedrijven door de cyberaanval geraakt zijn en welke niet. Ook is niet duidelijk of en hoeveel personeel naar huis kan omdat er niet gewerkt kan worden. ICT’ers van VDL ontdekten de cyberaanval afgelopen nacht.

‘Alleen via mobiele telefoon’

Volgens een interne mededeling is medewerkers geïnstrueerd niet te communiceren met computer of laptop maar alleen via de mobiele telefoon. ,,Productie kan alleen worden gestart als geen internetverbinding is vereist”, aldus het bericht aan het personeel. VDL kon eerder een aanval van een Russische hacker afweren, zo werd in augustus 2020 bekend.

Verdeeld over negentien landen werken ruim 15.000 medewerkers voor VDL. Het bedrijf is actief op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van toeleveringen, bussen en eindproducten. Ook zet VDL bij VDL Nedcar in het Limburgse Born personenauto’s in elkaar. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.

