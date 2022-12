Dijsselbloem: eredivisieduels zonder supporters alleen als ‘ultieme oplossing’

Aanmeldzui­len moeten einde maken aan wachtrijen bij balie in Catharina Ziekenhuis

EINDHOVEN - Na het MMC voert nu ook het Catharina Ziekenhuis aanmeldzuilen in. Patiënten wordt gevraagd om thuis of bij een van de zuilen bij de ingang in te checken. Het moet een einde maken aan wachtrijen voor de balie.

20 december