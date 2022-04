Direct na linkse verkiezingswinst wordt de bitterbal vegetarisch in het Eindhovense Stadhuis: ‘Dat ik dit nog moet meemaken’

De nieuwe Eindhovense gemeenteraad heeft dat bepaald op een voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD). Het is het eerste succes en wapenfeit van de dierenpartij die voor het eerst heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en twee zetels behaalde. Het is ook het gevolg van een stevig links blok dat door de uitkomst van de verkiezingen in de Eindhovense politiek is ontstaan.