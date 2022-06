Directeur Theo van Kroonenburg vertrekt eind dit jaar bij corporatie Trudo in Eindhoven

Een rondlei­ding door het kantoor van de toekomst: ‘Te weinig zonlicht zorgt voor jetlag op kantoor’

EINDHOVEN - Een plek met overal schone lucht, natuurlijk licht en stoelen die weten of je wel netjes rechtop zit. Oh, en vergaderen doen we voortaan buiten. Holst Centre in Eindhoven etaleerde woensdag het kantoor van de toekomst.

23 juni