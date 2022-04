Directeur WIJeindhoven steunt uitspraak cabaretier Pannekoek over ‘staatsontvoeringen’: ‘Kinderen te snel bij ouders weggehaald’

Burgerbe­raad in Eindhoven? In Zeist bezuinig­den de inwoners zelf bijna 2,5 miljoen euro

EINDHOVEN - Een burgerberaad is een goede manier om inwoners te betrekken bij de politiek en het zorgt voor meer draagvlak rond besluiten. Maar alleen als het serieus wordt aangepakt, zo stellen deskundigen. In Eindhoven besluiten ze volgende maand of inwoners op deze manier betrokken worden.

13 april