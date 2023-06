‘Dit zijn geen aanstellers. Kusje erop en weer door’, RPC organiseert G-voetbaltoernooi in Eindhoven

Brutale dief steelt fiets en wordt bijna aangereden als hij over drukke weg vlucht

EINDHOVEN - Een brutale dief heeft donderdag in Eindhoven een elektrische fiets gestolen, zette zijn hondje in het mandje en ging ervandoor. De wijkagent van Oud-Woensel herkende hem van een eerdere diefstal in Eindhoven en probeerde hem staande te houden.