Dodelijk slachtoffer steekpartij Woenselse Markt in Eindhoven is 28-jarige Belg

Eindhoven­se comedian Stephen Bell organi­seert comedy-avon­den: ‘Juist nu behoefte aan avondje lachen’

18 augustus EINDHOVEN - De Eindhovense comedian Stephen Bell organiseert comedy-avonden in Lab-1 en De Rozenknop in Eindhoven. Voor Nederlanders én expats. Ook de Effenaar en Hofnar in Valkenswaard hebben zich aangesloten. ,,Na de lockdown zijn mensen echt dankbaar als ze een avondje uit mogen.”