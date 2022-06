Doe iets, vraagt Eindhovense Sportraad aan politiek nu sluiting dreigt voor zwembaden gehandicapten

Opvanghuis voor gescheiden ouders in Eindhoven: ‘Dakloos­heid is dichterbij dan je denkt’

EINDHOVEN - Eindhoven krijgt een opvanghuis voor gescheiden ouders en hun kinderen. Half juli komt het pand in de wijk Woenselse Heide beschikbaar. In eerste instantie voor twee ouders en hun kinderen. ‘We willen met parentshouses spanningen in het gezin wegnemen’.

