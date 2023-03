Dommelse iconen van Harry Verhoeven in Bossche Sint Jan

Voor Harry Verhoeven is het een soort godsgeschenk: een expositie van zijn recente kunstwerken in de Sint Jan in Den Bosch. Vijftig religieus geïnspireerde assemblages worden opgesteld in de kooromgang van de kathedraal.

ED20230313-0001-Eersel-Kunstenaar Harry Verhoeven bij enkele van zijn werken. Verhoeven krijgt een expositie in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.

Verhoeven: ,,Ik noem het iconen. Als een eerbetoon aan mijn twee overleden dochters Saskia(23) en Nadieh(27).” De panelen zijn vanaf eind april vier maanden te bezichtigen.

De relatie tussen zijn kunstwerken en de presentatie in de kerk vindt zijn oorsprong in het katholieke gezin waarin Harry Verhoeven is opgegroeid. ,,In mijn kunstuitingen komt alles samen. Archeologie, antropologie, theologie. Steeds een link met de geschiedenis, met mijn eigen leven. Mijn katholieke opvoeding en tal van (jeugd)ervaringen heb ik vastgehouden en inspireren me om te komen tot onder meer monumentale beelden en deze subtiele wandassemblages. Persoonlijke herinneringen met veelal religieuze symboliek.”

In de iconen die Verhoeven in de St. Jan exposeert komen onder meer voor korte middeleeuwse Latijnse teksten, Keltische kruisen, tal van kerkelijke attributen. Allemaal gekoppeld aan gebeurtenissen en ervaringen uit zijn eigen leven. Hij noemt de werken ‘reflecties van geloof’. ,,Ik probeer de mensen een spiegel voor te houden. Te laten nadenken over eigen handelen en daaruit conclusies te trekken.”

Harry Verhoeven(72), woonachtig in Dommelen en een atelier in Eersel, volgde na de lts (metselen) in de avonduren de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg. In zijn werkzaam leven heeft hij zich vooral ingezet voor het ambacht en het vakmanschap in de bouw. Vanuit die drive was hij in 2011 de bedenker, ontwerper én ontwikkelaar van Het TechniekHuys Veldhoven. Hij noemt het ‘een belevingscentrum waar diverse partijen op het snijvlak van educatie en arbeidsmarkt elkaar versterken’.

Kunstenaar Verhoeven creëerde veel grote cortenstalen beelden. In 2001 trof hem het eerste sterfgeval. Zeven jaar geleden overleed zijn tweede dochter. Voor beiden heeft hij zelf de kist en het grafmonument gemaakt. Kort na de begrafenis van zijn tweede kind heeft hij het kruis dat verwerkt was in haar kist opnieuw gemaakt. Puur als herinnering. En dat kruis staat centraal in het eerste paneel, zijn eerste icoon. ,,Ik heb altijd de drang om iets te maken. Het geloof speelt daarbij een belangrijke rol. Een soort van inspiratiebron, om er zo ook echt iets moois van te maken.”

Verhoeven is van nature een verzamelaar. Zijn atelier puilt uit van materialen. Hout, metaal, kunststof. “Mooi, maar oud en verweerd spul. Wel karaktervol materiaal waarin een zekere schoonheid opgesloten zit. In een andere context ontstaan er verrassende effecten.”

Alle vijftig iconen refereren aan Verhoevens leven met zijn eigen geloofsbeleving. Een leven dat wel wat littekens kent. Hij heeft het om kunnen zetten in een positieve ontwikkeling. De aanleiding tot zijn recente kunstuiting, tot zijn iconen, heeft hem veel nieuws en moois gebracht. Daar is hij uiteindelijk toch blij van geworden. “Maar het verdriet van mijn verloren dochters blijft.”

Voor zijn maatschappelijke bijdragen op het gebied van kunst en ambacht werd Verhoeven in 2017 door het Prins Bernard Cultuurfonds onderscheiden met de ‘Brabant Bokaal’.

De expositie ‘Reflecties van Geloof’ wordt in beslotenheid geopend door Eric van Schagen, voorzitter Raad van Toezicht van Het Noord Brabants Museum en vanaf 29 april tot eind augustus dagelijks voor iedereen te bezichtigen.