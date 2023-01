Door gebrek aan ateliers zitten kunstenaars in Eindhoven vaak op de schopstoel: ‘Maar ik heb wel iets te bieden’

EINDHOVEN - Eindhoven heeft voor kunstenaars en ontwerpers te weinig betaalbare ateliers. Veel van hen zijn afhankelijk van tijdelijk onderdak in lege scholen of bedrijfspanden. Ad van Aart moet bijvoorbeeld over twee maanden inpakken.

Geert van Elten EIndhoven De gymzaal van de voormalige Mgr. Bekkersschool in de Jacob Oppenheimstraat is een wonderlijke broedplaats voor kunst en bijna ongebreidelde fantasie. Kunstenaar Ad van Aart (69) werkt er aan zijn geluidsobjecten en andere kunstwerken, die vaak een combinatie zijn van verschillende technieken.

Ook geeft hij les aan andere kunstenaars, waarvan een aantal een handicap heeft. Behalve hij hebben nog acht andere kunstenaars een atelier in het schoolgebouw. Zij huren het van VPS Nederland, dat in Eindhoven alle leegstaand gemeentelijk vastgoed beheert. Nu is de huur opgezegd.

Dagen zijn geteld

Eerst hoorden ze dat ze eind januari het gebouw moeten verlaten, later kwam er twee maanden respijt. Maar Van Aart beseft dat zijn dagen in de gymzaal zijn geteld. Op die plek gaat de gemeente ateliers en gedeelde werkplaatsen creëren voor designers en andere creatievelingen in de stad.

Dat Van Aart juist in dat deel van de school zijn draai kon vinden is geen toeval. De kunstenaar heeft ruimte nodig, voor zijn wonderlijke eigen werken. Zo is hij nu bezig met een geluidsobject waarin hij een stofzuiger verwerkt en ook orgelpijpen.

Zeker zoveel plezier beleeft Van Aart aan het begeleiden van anderen die zich ook in kunst willen uitleven. Vaak zijn dat mensen met een beperking. ,,Ik ben opgeleid als keramist en beeldhouwer. Dat was geen vetpot de eerste jaren. Dus werkte ik twee dagen per week in de zorg zodat ik een basisinkomen had. Zo leerde ik mensen met een beperking kennen.” Visuele handicaps, MS of spasmen, waar Yvette den Brok-Rouwendal als sinds haar geboorte aan lijdt.

Tekenen met pet en potlood

Sindsdien combineert Van Aart zijn scheppende arbeid met het begeleiden van amateurs die vaak een handicap hebben. Den Brok is kindercoach, schrijft kinderboeken en tekent graag. Het Centrum voor de Kunsten CKE is voor haar geen optie, vertelt ze in de gymzaal van Van Aart. ,,Zij hebben een standaard programma, dat past niet bij mij. Vanwege mijn handicap kan ik mijn handen niet gebruiken. Ik zet een pet op mijn hoofd. Daar steekt een potlood uit. Door mijn hoofd te bewegen, kan ik tekenen. Dat is niet gemakkelijk, maar Ad heeft me geleerd door te zetten en zo heb ik geleerd een eigen stijl te ontwikkelen.”

Van Aart vertelt plezier te hebben in het coachen van beginnende kunstenaars. ,,Ik heb hen wel iets te bieden. Belangrijk is dat ze in beweging komen en vertrouwen krijgen in dat ze iets moois kunnen maken. Dat betekent niet dat ik meteen alles mooi vind. Ik wil hen ook laten zien wat alternatieven zijn, hen anders leren kijken. Dan kunnen ze groeien.” Maar dat kan dus over twee maanden voorbij zijn. Van Aart heeft nog geen idee wat hem te wachten staat.

Den Brok hoopt dat er tijdig een nieuwe ruimte beschikbaar komt. Het liefst in Eindhoven, zodat ze er met de rolstoel kan komen. ,, Schrijven doe ik thuis, in alle rust. Maar tekenen doe ik liever samen met anderen. Dat geeft me inspiratie.”

VPS zegt desgevraagd dat de kunstenaars het pand 23 maart bezemschoon moeten opleveren. Coördinator vastgoedbeheer Julien Backx: ,,We zijn afhankelijk van de panden die onze opdrachtgevers aan ons toewijzen, maar we hopen dat we Van Aart tijdig een nieuwe ruimte kunnen aanbieden. Bestaande huurders krijgen voorrang ten opzichte van nieuwe gebruikers.”