Drie generaties kunstenaars in één tentoonstelling in het Nederlands Steendrukmuseum

Van Nistel­rooij wil dat PSV doorpakt en dat de ambitie er zondag tegen RKC ‘vanaf spat’

Trainer Ruud van Nistelrooij wil dat PSV zondag de uitwedstrijd tegen RKC aangrijpt om na drie zeges door te pakken. Hij wil dat de ambitie er in die wedstrijd vanaf spat. ,,We weten waarom we naar Waalwijk gaan”, zei hij vrijdag in zijn voorbeschouwing.