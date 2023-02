Drie Waalrese lijsttrekkers bij waterschapsverkiezingen

Ruijs staat op nummer één bij Water Natuurlijk, een partij die momenteel het grootst is in het bestuur van Waterschap De Dommel. Oosterveer voert de lijst aan van Ouderen Appél/Hart voor Water, dat momenteel niet vertegenwoordigd is in het waterschap. Zevenhek is momenteel fractievoorzitter Bedrijven en zit op één van de twee vaste zetels voor het bedrijfsleven. Die twee vaste zetels voor bedrijven zullen verdwijnen na het aannemen van een nieuwe wet, dus doet Zevenhek mee aan de verkiezingen met haar eigen partij Bedrijfsbelangen.

Oosterveer en Zevenhek kennen elkaar nog uit de periode dat zij samen in de gemeenteraad van Waalre zaten. Oosterveer zat twaalf jaar in de gemeenteraad namens de VVD. Zevenhek eerst namens het CDA en daarna namens Zelfstandig Waalre ‘14. Ruijs zit al sinds 2019 in het bestuur van De Dommel en organiseerde in 2017 samen met Zevenhek de WaalreWaterdag. Het doel was om inwoners voor te lichten over wat zij zelf kunnen doen aan wateroverlast en droogte.

Op 2 maart debat in Eindhoven

Het drietal is aanwezig bij het lijsttrekkersdebat voor de waterschapsverkiezingen op 2 maart. In de blauwe zaal van de TU/e wordt van 20.00 tot 21.45 uur gediscussieerd over het waterbeheer in de regio. Alle twaalf partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn vertegenwoordigd bij het debat. Toegang is gratis, aanmelden kan via de Bibliotheek Eindhoven. De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart.