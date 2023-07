Dringend onderhoud nodig aan Onze Lieve Vrouwedijk Waalre: ‘Na de zomer van start’

Wendy en haar hondjes in shock na aanslag op woning: ‘Wie doet nou zoiets?’

EINDHOVEN - Ze is de schrik nog niet te boven. De ochtend nadat een explosief bij haar voordeur werd geplaatst en grote schade aanrichtte, lijkt het alsof Wendy nog steeds in een slechte droom zit. ,,Het is zó onwerkelijk. Wie doet nou zoiets?”