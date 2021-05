Dronkaard botst tegen geparkeerde auto's in Eindhoven en probeert te vluchten

Onderhuid­se ‘paperclip' is alert op hartklop­pin­gen; nieuwe methode op hartafde­ling Catharina Ziekenhuis

29 april Eigenlijk niet durven om in het huwelijksbootje te stappen. Omdat je bang bent om op het moment suprême flauw te vallen en het ja-woord dus uitblijft. Niet vanwege koudwatervrees maar door een abnormaal hartritme. Patiënten die daarmee kampen worden voortaan draadloos in de gaten gehouden met een hartmonitor. Zelf kunnen ze ook een oogje in het zeil houden.