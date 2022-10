Drugsdealer in Eindhoven net niet op tijd getipt: ‘Te laat, groetjes de wijkagent’

De politie zag op de Zeeheldenlaan in Eindhoven een bekende gebruiker van harddrugs op iemand wachten. Hij liep vervolgens naar de Gemmastraat en daar kwam al snel een dealer aangereden in zijn auto. De koper stapte in om iets later meteen weer uit te stappen. ,,Een tafereel wat we vaker zien in Woensel-Zuid,” schrijft de politie op sociale media. Agenten besloten vervolgens de dealer te ondervragen.