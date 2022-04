Drukte op Airport loopt op en personeelstekorten doen er nog een schepje bovenop

Hierdoor kunnen wachtrijen oplopen, bij de securitycheck of de horeca, zegt directeur Roel Hellemons. Kom ruim op tijd is zijn devies, het liefst minstens 2,5 uur voor vertrek. Reserveer van tevoren een parkeerplekje, check online in, neem geen dingen mee in je bagage die er niet in mogen en hou je paspoort bij de douane gereed. ,,We doen samen met onze partners ons stinkende best, maar zijn ook afhankelijk van de medewerking van de passagiers", aldus Hellemons.