Duizend Helmonders kunnen gratis boompje van een meter hoog ophalen

Helmonders hoeven niet lang na te denken hoe ze de boompjes mee naar huis krijgen: het gaat om jonge zaailingen van maximaal een meter hoog die gemakkelijk op de fiets of in de auto meegenomen kunnen worden. ,,Door mee te doen, draagt ook jouw tuin bij aan een groenere en frissere leefomgeving”, aldus IVN-voorzitter Ad Adriaans.

Produceren veel zuurstof