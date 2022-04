Duizenden Eindhovenaren zonder stroom door storing

Eindhoven­se molenaar wil zijn molen terug, rechters komen zelf kijken na conflict over aantal draaiuren

EINDHOVEN - ,,Dit doet wel zeer", verzucht Bernard van Stekelenburg. De molenaar is even terug bij ‘zijn’ Genneper Watermolen in Eindhoven. Er is hoog bezoek van drie rechters, ze zoeken ter plekke de oplossing voor een slepend conflict.

