Duizenden euro's terugbetalen van je bijstand; het overkomt Geert uit Helmond en Eindhovenaar Hans en ze zijn niet de enige

Black Mirror op Strijp-S: ‘Ben ik te opdringe­rig?’, vraagt de chatrobot

EINDHOVEN - In de ‘digitale voorstelling’ To be continued, nu te zien in MU op Strijp-S, spelen geen acteurs. De hoofdrolspeler is een nieuwsgierige chatrobot. De productie is enkel met een smartphone te ervaren en maakt gebruik van Telegram. Tot zondag 2 juli te beleven.