Dutch Design Week officieel geopend: ‘Designers laten zien wat verbeeldingskracht doet

,,Talenten en creatieve makers de ruimte geven, dat doet de Dutch Design Week. In deze inspirerende omgeving laten designers zien wat verbeeldingskracht doet. We hebben designers ook in de andere 51 weken per jaar nodig. Er zijn veel uitdagingen in onze samenleving in thema’s als zorg en huisvesting. Daar kunnen we makers zoals jullie bij gebruiken, om die thema’s aan te pakken.”